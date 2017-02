Astronauten-Training per Smartphone

Ein finnisches Startup mit dem Namen Cohu Experience bietet jetzt per Smartphone-App ein Astronauten-Training für jedermann an. Mit dem Bestehen einer Reihe von Tests bewirbt sich jeder Teilnehmer um einen Suborbital-Raumflug. Die besten 100 Astronauten-Schüler weltweit werden ausgesucht, um zusammen mit 30 Kandidaten von Sponsoren 2018 ein richtiges Trainingslager zu besuchen.

Aus dieser Gruppe werden zwölf Personen für ein zwölfwöchiges Intensiv-Astronauten-Training ausgewählt. Ein Glücklicher wird dann wirklich fliegen. Die App soll von der Gruppe Cohu Experience ab Anfang Februar bereitgestellt werden. Die Kosten des Trainings werden über Sponsoren, Werbung und Crowdfunding gedeckt. Innerhalb der ersten 43 Minuten der Aktion kam eine Million Euro zusammen.



Foto: Cohu Experience