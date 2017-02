Mit der Landung in Auckland in Neuseeland eröffnete Qatar Airways am 6. Januar 2017 die längste Linienstrecke der Welt. Die Boeing 777-200LR des Fluges QR920 war 16 Stunden und 23 Minuten in der Luft. Beim Start in Doha, der Hauptstadt von Qatar, waren neben der 15-köpfigen Kabinencrew auch vier Piloten an Bord. Die Flugstrecke beträgt 14 535 Kilometer und kreuzt zehn Zeitzonen. Den Passagieren wurden 1100 Kaffees, 2000 Kaltgetränke und 1036 Mahlzeiten gereicht. Bei der Ankunft gab es die obligatorische Wasserdusche (Foto). Die Strecke soll täglich beflogen werden.



Foto: Qatar Airways