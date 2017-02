Nachdem die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei ihrer ersten Dienstreise mit dem Transporter A400M grandios in Litauen gestrandet ist, wurde bekannt, dass zur Zeit von acht gelieferten Maschinen nur eine einzige flugbereit ist. Mit Triebwerksproblemen blieb am 7. Februar das Reiseflugzeug der Ministerin in Kaunas liegen. Mit diesem Airbus sind insgesamt drei in Reparatur, zwei werden gerade planmäßigen Inspektionen unterzogen und ein A400M wird umgerüstet. Die siebente Maschine befinde sich im Abnahmeprozess – damit sei nur eine einsatzklar. Das Transporter-Programm liege dazu noch deutlich hinter dem Zeitplan zurück.



Foto: Airbus Defence and Space / P. Pigeyre