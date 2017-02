Zehn Maschinen des Commuters Dornier Do 228 will die Air India für ihre Regionalflugtochter leasen. Der steigende Bedarf von Flügen von und zu kleinen Flughäfen soll so gedeckt werden. Diese Flüge befördern im Durchschnitt zehn Passagiere über eine Flugzeit von unter 90 Minuten. Die Do 228 sei das ideale Flugzeug für diese Einsätze.

Die Produktion des Turboprops wurde 1998 in Deutschland eingestellt, ab 1986 hatte jedoch Hindustan Aeronautics in Indien die Maschine in Lizenz gebaut. 125 Do 228 wurden bisher hier gefertigt. Eine modernisierte Variante wird von der Schweizer RUAG (Foto) vertrieben. Die noch ausstehende Zulassung des Flugzeugs für den Passagierverkehr in Indien wird in Kürze erwartet.

Foto: RUAG