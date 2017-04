Italien hat den 500sten Eurofighter erhalten. Während einer Feierstunde am 11. April 2017 im Turiner Werk von Leonardo wurde die Maschine im Beisein von Vertretern der europäischen Partnernationen des Projektes übergeben. Weltweit haben Eurofighter (im englischsprachigen Raum Typhoon genannt) etwa 400 000 Flugstunden geleistet.

Die ersten Entwicklungsstudien begannen in den 1970er-Jahren, ab 1983 arbeiteten dann mehrere westeuropäische Staaten am Projekt zusammen. Der Erstflug erfolgte am 27. März 1994, die Produktion lief jedoch erst zehn Jahre später an. Die 100ste Maschine wurde 2006 an die Royal Air Force geliefert.

Etwa 600 Eurofighter sind bisher bestellt worden, geplant ist eine Produktion von insgesamt etwa 700 Flugzeugen.



Foto: Eurofighter