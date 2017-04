70 Jahre alt und fliegt noch Weltrekorde! Eine modernisierte Version des größten Doppeldeckers der Welt hat in der Ukraine einen Gewichtsrekord für seine Flugzeugklasse aufgestellt. Eine An-2-100 hat 3202 kg Nutzlast auf 2700 Meter Flughöhe geschleppt. Gegenüber dem altbewährten Original ist die Maschine nur mit einem neuen Motor, einem Turboprop Sich MS-14 ausgerüstet.

Auch in Russland wird die An-2 gegenwärtig weiterentwickelt. Hier geht man allerdings mutiger zu Werke. Die TWS-2DT aus Nowosibirsk fliegt seit 2013 ebenfalls mit einem Turboprop, aber aus amerikanischer Produktion. Erhältlich ist die Maschine hier auch in einer Version als reiner Schulterdecker. Auch soll der Rumpf neu konstruiert werden. So wird gerade an zwei unterschiedlichen Standorten an der Zukunft des robusten Oldtimers gearbeitet.



Foto: Antonow