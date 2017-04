Während die USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump den Flugverkehr mit überwiegend muslimischen Ländern mit Einschränkungen belegen, wird der Flugverkehr zwischen Russland und Dubai ausgeweitet. Ab September bietet die Airline flydubai etwa 50 Prozent mehr Flüge nach Russland an. Jetzt werden bei 29 Flügen wöchentlich von Dubai aus sieben Ziele in Russland angeflogen, so ein Sprecher der flydubai.

Vorangegangen ist eine kürzlich erfolgte Erleichterung der Visumregeln für russische Staatsbürger in den Vereinten Arabischen Emiraten. Die USA hatten im März die Mitnahme von elektronischen Geräten in die Passagierkabine für Reisende aus 13 Ländern des Nahen Ostens und Afrikas untersagt.



Foto: flydubai