Jeder hört die Durchsage vor dem Start mit dem Hinweis, auch während eines Fluges den Sitzgurt geschlossen zu halten. Doch viele halten dies für überflüssig und unbequem.

Die Passagiere an Bord einer Boeing 777 der Aeroflot, am 30. April 2017 auf dem Flug von Moskau nach Bangkok haben erleben müssen, warum dieser Hinweis wichtig ist. Etwa 40 Minuten bevor die Maschine ihr Ziel erreichte, geriet das Flugzeug in sogenannte Clear Air Turbulence (CAT), also Verwirbelungen in klarer, wolkenfreier Luft. Da es keine Wolkenfetzen gibt, die eine schnell bewegte Luft anzeigen, sind CAT so gefährlich, sie treten unberechenbar und ohne Vorwarnung auf.

Dabei geraten Flugzeuge in heftige Schlingerbewegungen, tauchen plötzlich ab oder ziehen die Nase schnell hoch und gehen dabei in eine Tümmlerbewegung über. Beim unerwartetem Abtauchen des Flugzeugs entsteht kurz Schwerelosigkeit. Lose Gegenstände und nicht angeschnallte Passagiere schweben an die Kabinendecke und stürzen wenig später wieder zu Boden – auf andere Passagiere oder Rückenlehnen, mit dem Kopf nach unten oder dem Rücken zuerst. Jedenfalls ist dieser Sturz nicht kontrollierbar. Typische Verletzungen gehen von Prellungen bis hin zu schweren Brüchen, manchmal gibt es auch Todesfälle.

Auch wer angeschnallt bleibt, ist nicht aus der Gefahrenzone. Entweder fällt ihm ein fliegender Passagier auf den Kopf oder die Gepäckfächer springen auf und ein überschwerer Hartschalenkoffer wird zum Geschoss.

Nach dem Flug nach Bangkok mussten mehr als 20 Verletzte ins Krankenhaus. Handyvideos des Fluges zeigen verkrümmt zwischen den Sitzreihen liegende Passagiere (Foto) und Unmengen von verstreuten Gegenständen.

Unsere Empfehlung: den Sitzgurt die ganze Zeit, wenn auch gelockert, geschlossen halten und bei heftigen Bewegungen des Flugzeugs auf die Gepäckfächer achten. Springen diese auf, den Kopf mit den Armen schützen.



Foto: youtube.com