Am 3. Mai 2017 hat die Weltraumfahrt nach Meinung vieler Fachleute einen neuen Meilenstein erreicht. In der kalifornischen Wüste Mojave startete die Rakete Vector-R zu einem ersten kleinen Hüpfer. Das Testmodell sollte aber nur eine geplante Höhe von etwa 1400 Metern erreichen und damit die allgemeine Funktionsfähigkeit demonstrieren. Wie hoch der Flug wirklich ging, wollte ein Firmensprecher nicht verraten. Anstelle der drei Triebwerke der späteren Serienversion war hier nur eine Brennkammer mit etwa 2200 kp Schub eingebaut. Ein früherer Starversuch am 6. April war kurz vor dem Abheben abgebrochen worden.

Damit hat Vector als erste von zahlreichen Firmen weltweit eine Micro-Trägerrakete zum Fliegen gebracht. Später sollen Micro-Satelliten für etwa zwei bis drei Millionen Dollar pro Flug in den Orbit befördert werden. Diese Satelliten-Klasse gilt für Nutzlasten bis maximal 500 kg Masse. Vector will sich auf die wirklich kleinen Vertreter bis 45 kg konzentrieren.

Bei den nächsten Versuchsflügen werden die Schubkontrolle und Steuerung der Rakete getestet werden. Vector hofft, noch 2018 den ersten Satelliten in den Orbit befördern zu können. Nach Firmenangaben liegen schon 135 Flugbuchungen vor.



Foto: Vector